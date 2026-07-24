Дипломат: Могат да се очакват всякакви действия от страна на ислямската държава спрямо България

кадър: Bulgaria On Air

Иран вече изпрати нота до българското външно министерство, с която да предупреди, че ще защитава независимостта и територията си.

Това означава, че могат да се очакват всякакви действия от страна на ислямската държава, каза дипломатът и иранист Ангел Орбецов в интервю за предаването "Големите последици" по Bulgaria On Air.

Според него ситуацията сега е по-различна заради целта, с която се разполагат самолетите.

"Докато в първия случай ние можехме да се оправдаем с това, че присъствието на американски самолети на летище "Васил Левски" е предназначено за учение на НАТО, то тук имаме абсолютно експлицитен случай, в който присъствието се иска именно за зареждане на американски самолети, участващи във военни операции в Близкия изток", коментира Орбецов.

Според него, нотата, която е "написана изключително учтиво, както и първата нота, но достатъчно сериозно, има повече основания да обвинява България в съучастничество в тази операция".

Редактор "Екип на Петел",

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