Дипломат: НАТО няма ясна позиция за конфликта в Близкия изток

Кадър БНТ

Срещата на върха в Анкара беше обявена за успех, но аз бих казал, че по-скоро там доминираше облекчението, че срещата завърши без скандал. Това каза бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването „Говори сега" по БНТ.

Срещата в Анкара е била обявена за успешна от страна на Доналд Тръмп, отбеляза той. Доминиращите теми са били две - пари и оръжие. „Става дума за европейски пари и американско оръжие. Срещата беше по-скоро инструментална, а не концептуална, защото нейните резултати бяха насочени към това да се осигури финансиране и допълнително въоръжаване. Основната цел на всички участници като че ли беше да се държи Тръмп щастлив заради това негово изказване, с което той дойде и заради влошените отношения с не един от европейските лидери", коментира Кючуков.

По думите му Тръмп се опитва да прехвърли колкото се може повече отговорности върху европейските партньори. „Т.е. да се трансформира Алиансът. Това включва шестмесечен преглед на американското военно присъствие в Европа с тенденция неговото намаляване, т.е. търси се компенсация", допълни Кючуков.

Според него липсва визия на НАТО за войната в Украйна и какво следва след нея.

НАТО няма ясна позиция и по отношение на конфликта в Близкия изток, подобно на Европейския съюз, добави Кючуков. Липсата на консенсус по този въпрос остава сериозно предизвикателство за международната общност, смята той.

По думите му Турция затвърждава позициите си на ключов международен играч. „Турция в момента осребрява това, което Ердоган от години осъществява като политическа цел - превръщането на страната в национален фактор. С оглед на всички конфликти, които се случват около нея, тя придобива и сериозно геополитическо значение. Политическата тежест на Турция в НАТО е голяма", посочи Кючуков, пише cross.bg.

Според него България е участвала активно в дискусиите на високо равнище. Кючуков отбеляза, че София изразява позиции, но не създава пречки пред общите решения. „България заявява позиции, но не блокира позиции. Ние отчитаме международния контекст и фактори. България не би следвало да блокира решения на НАТО и Европейския съюз."

Редактор "Екип на Петел",

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