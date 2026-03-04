Дипломат: Нетаняху е убедил Тръмп да започне военната операция в Иран

Кадър Нова Нюз

Български дипломат разкри кой е убедил Тръмп да атакува Иран.

Бившият посланик на България в Кипър и генерален консул в Лос Анджелис - Веселин Вълчев, коментира последните атаки с дронове и ракетни удари към Кипър и Турция.

Той обясни, че Кипър не е член на НАТО, но е пълноправен член на Европейския съюз.

Островът е разделен на три части: 60% кипърски гърци, 37% кипърски турци, а 3% принадлежат на Обединеното кралство. "Това са двете големи бази – Акротири и Декелия. Те имат собствено управление по вътрешни въпроси, но външната политика и отбраната се ръководят от Обединеното кралство", обясни дипломатът.

"Имаме две нападения с дронове срещу базата в Акротири. Това е може би най-голямата и най-добре оборудваната база, с радари, които следят почти целия Близък Изток. Мисля си, че тези дронове са били отправени от Ливан, предполагам - от "Хизбула". Защото разстоянието между Кипър и Ливан е 100 км – по-малко от дистанцията София–Пловдив. Иран е казал, че ще атакува всички бази, от които биха могли да нападнат тяхната държава. Затова и са били пуснати тези дронове", коментира пред Нова Нюз Вълчев.

По думите му най-важното е, че Франция, Великобритания и Гърция ще изпратят самолети и кораби, за да подкрепят Кипър. Според него, нов конфликт с Турция не се очаква, тъй като военната подкрепа е координирана и обхваща целия остров чрез буферна зона.

Вълчев коментира и ситуацията в САЩ, където демократите се опитват чрез резолюция да ограничат едностранните военни действия на бившия президент Доналд Тръмп срещу Иран. Прогнозата му е, че тя вероятно няма да събере достатъчно подкрепа.

Според него, САЩ са нямали друг избор, освен да подкрепят Израел - основен техен стратегически съюзник в региона на Близкия Изток, а решенията на Тръмп показват промяна в класическата му политика, като се наблюдава преход от „Америка на първо място“ към активна международна намеса - там, където се чувства заплаха за националните интереси на САЩ.

"Основният, който е убедил Тръмп да започне тази интервенция, е Бенямин Нетаняху. Той е успял да убеди Тръмп, че разузнаването на Израел е показало къде ще се събере цялото духовно ръководство на Иран, като по този начин с един удар те могат да бъдат унищожени. Израел много силно е настоял тази военна операция да започне възможно най-бързо", на мнение е дипломатът.

Основната цел на действията, по думите му, е не само сигурността, но и контрол върху природните ресурси на Иран, като се използва геополитически инструмент чрез външната търговия, пише novini.bg.

