Дипломат: Путин иска да продължи войната, защото смята, че я печели

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Дипломат изрази сериозни съмнение, че сме близо до мир в Украйна. Да ви кажа честно, само преди повече малко час руският външен министър Лавров отхвърли това, което изтече за тези 19 точки, и каза, че Русия не се съгласява с тях. Путин иска да продължава войната, той като смята, че я печели. Това заяви Стефан Тафров.

Георги Харизанов пък изрази надежда, че самата чернова, която изтече, не ни доближава до мир, защото в нея има много проблемни точки.

Една от тях, която плъзна, е, че ще има избори в Украйна до 100 дни след спиране на огъня.

В този документ избори до 100 дни след спиране на огъня, не е мир. Гаранции за мир не се виждат никъде предложени към момента, и това кой би разчитал на споразумение, подписано с Русия, която наруши меморандума в Будапеща, наруши международното право и анексирането на Крим. Ако някой счита подписът на сегашната руска администрация под някакъв документ за нещо сигурно и за някакъв по-устойчив мир, позволете да остана скептичен, заяви по бТВ политическият анализатор.

