Дипломат: Служебен премиер ще е или Гюров, или Главчев

Трябва да разгледаме мотивите на правителството да вземе решение за участие в Съвета за мир на Доналд Тръмп.

Това каза пред БНР дипломатът Илиян Василев.

"Това са нови акценти, т.е. пренасочване на България към привилегировани отношения със САЩ за сметка на ЕС. Нещо, което е твърде значимо. НС има задължението да го разнищи, да покани и премиера, и външния министър, за да се разберат мотивите за такова важно стратегическо решение, което на всичко отгоре е и засекретено. Поканата от американска страна е публична. Секретността издава вътрешна мотивация. Защо изведнъж на нашите управляващи, на Борисов и Пеевски, защото те управляват, им е толкова необходимо да използват политическото покритие с Тръмп в момент, в който САЩ и Европа са в конфронтация?"

Пеевски има голяма нужда да излезе от "Магнитски", отбеляза Василев в предаването "12+3" и посочи, че "тези платформи се използват за привилегирован достъп до президента Тръмп.

Има поредица от проекти, които са важни за продължаване на възпроизводството в дългосрочен аспект на съществуващия в момента модел. "Тече сделката за активите на "Лукойл" – една структуроопределяща компания за рамките на България. Назначи се особен управител. Нищо от схемите, които бяха преди, не беше засегнато. Тръмп им трябва, защото на 28 февруари изтича поредният срок, за може това да се продължи.

Втората причина е свързана със Седми и Осми реактор на АЕЦ "Козлодуй". Поради конфронтацията с Тръмп ЕС извади един инструмент за защита срещу външна принуда. Хората в ЕК го разработват с конкретни параметри. Ако този инструмент се включи, това означава, че проектът с реакторите е приключил.

Третата причина е природният газ. Европейският съвет обяви, че на 30 септември 2027 година приключа с вноса на руски тръбен газ. Цялата геополитика на природния газ в България гравитира около руския газ и руските интереси. Реализираха "Турски поток" благодарение на това, че Тръмп си затвори очите. Сега пак им трябва, защото тези количества трябва да влязат в България. Те не могат да спрат. Единствената опция е през Турция като ребрандиран микс газ. Всичките радари на ЕК в момента са насочени към България. Затова им трябва Тръмп – чрез политически преговори на високо равнище с ЕК той да натисне така, че този газ, който влиза от Турция, да бъде неруски, а миксиран. Тази схема изисква политическо покровителство.

На тях не им трябва ратификация. Никой не влиза в този Съвет за мир, за да свърши някаква работа, а за да направи платформа за контакт с Тръмп".

Илияна Йотова иска да се придържа към устава с провеждането на консултациите за служебен премиер, коментира още Василев.

"То е ясно, че или ще бъде Гюров, или някой от класиците на ГЕРБ, които бяха и преди, например Главчев. Но тя трябва да извърви този път. По този начин помага и на Румен Радев, на който му трябва време, за да се организира, да направи партия. Неговото влизане на терен не е в минус на процесите, които ще се развиват. Той ще премахне всички патерици на модела. Това влизане на Радев систематизира нещата".

В момента най-основният фактор е доколко протестната енергия ще се превърне в повишена избирателна активност, обобщи Илиян Василев.

