Дипломат: Тръмп е в изчаквателна позиция

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Доналд Тръмп изчаква с решенията си за войната в Украйна. Причината е, че той първо трява да се справи и с вътрешно общественото мнение в САЩ. Всички проучвания показват много силна подкрепа за Украйна в американското общество. Това заяви Елена Поптодорова.

В сряда следобед демократите на голямо събитие казаха, че престъпленията на Русия се документират и Путин ще бъде държан отговорен за това. Според тях е важно да бъде санкциониран Путин и да се дадат оръжия на Украйна, за да може да защитава себе си, каза дипломатът.

Следващият цитат беше: Мир, изграден върху без наказаност, не е никакъв мир. И това са гласове, които отчетливо и публично високо изразяват тези позиции от двете страни на пътечката в камарата на представителите. Така аз така си обяснявам и предпазливото поведение в момента на президента Тръмп, който би искал да видим накъде отиват настроенията, както и на съюзниците в Европа, така и у дома, допълни по бТВ вицепрезидентът на Атлантическия клуб.

