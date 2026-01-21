Дипломат: Тръмп се изживява като господар на света

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Международният ред е на път да се разпадне. Днес канадският премиер говори за лицемерието не само на великите сили, но и на по-малките. До голяма степен имахме двойни стандарти и в много отношения инструментализирахме ценностите, принципите и правото на демокрацията, което ги изпразни от съдържание и което се констатира от целия останал свят от десетилетия.

Това коментира за БНТ дипломатът Любомир Кючуков.

Тръмп официално обяви края на международното право, като каза, че за него единственото, което го интересува е собствения му морал, а правото е за слабаците и също така показа явно пренебрежение към всички международни институции. Така че световният ред е силно ерозирал, но това тече от десетилетия, коментира той.

Големият проблем за България е, че тя от поне два месеца не изразява позиции по нито един въпрос, които се развиват – нито Венецуела, нито по Гренландия, нито по въпроса със Съвета за мир на Тръмп. А работата на външно министерство е да изработи позиция. Съдейки по подхода на Тръмп обаче, съдя, че неговата покана към България е персонално към Румен Радев, тъй като той отправяше поканите към участниците персонално, посочи той.

И допълни, че този съвет е като геополитически Франкенщайн, тъй като последната дума винаги ще е на Тръмп и от тези, които са заявили участие в него, са хора като Орбан и Лукашенко.

За съжаление в момента е такава, че наистина живеем в света на силните, а Тръмп се изживява като господар на този свят. Той твърди, че е финансов гении и американската икономика се развива с високи темпове, но има сигнали, че нещата не са толкова сигурни, но каква е истината, ще разберем тази година, когато има междинни избори за конгрес и сенат, обясни той.

