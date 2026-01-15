Дипломат: Върви се към сделка между САЩ и Гренландия

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Ще се върви към сделка между САЩ и Гренландия, както обича да казва Тръмп, защото военен конфликт между две страни членки на НАТО не сме виждали от 1974 година. Тогава Турция и Гърция се сблъскаха в Кипър, и две натовски държави бяха на ръба на на война. Тук, разбира се, една от най-големите и най-мощните държави – САЩ, едва ли би тръгнала на такава конфронтация с членка на НАТО.

Това заяви Милен Керемдчиев.

Тук по-скоро, ако си спомняте още първия път, когато президентът Тръмп обяви своето намерение да придобие Гренландия, неговият син Доналд Тръмп-младши с частния си самолет отиде там. Имаше конкретни разговори и по всяка вероятност се върви към финансово стимулиране на самите гренландци на референдум да решат какво ще е бъдещето на тяхната страна, продължи дипломатът.

В момента Дания финансира Гренландия, в която 90% от доходите на хората са от риболов, с 520 милиона евро субсидия, за да могат да да преживяват. Офертата на САЩ е в пъти по-голяма финансово, и е много вероятно да се стигне до това финансовите стимули да предизвикат гренландците да променят на този референдум своето мнение, каза още по БНТ бившият зам.-външен министър.

