Директор от Варна: Училищата трябва да са с по-високи огради, металдетекторите ще забавят значително потока

снимка: МВР

Да бъдат изградени или поставяни по-високи огради в училищата, за да не бъдат прескачани лесно. Това решение определи като ефективно за обезпечаване на сигурността Красимир Димитров, директор на ОУ "Васил Друмев" във Варна, в контекста на инцидента в столично школо, предаде Радио Варна.

Така, по думите му, ще бъде защитено дворното пространство, където масово се случват инциденти по време на междучасията, а и ще се намали възможността за влизане на външни хора.

Според него идеята за оборудване на учебните заведения с металдетекторни рамки, които да засичат опасни предмети у учениците, ще доведе до хаос. Той е на мнение, че мярката е подходяща за училища с преобладаващ процент на ученици от уязвимите групи.

В други, обаче, на практика ще бъде забавен пропускателният режим, убеден е той.

Малки метални предмети, учебни пособия като пергел, химикал, ще задействат рамките, което налага вторична проверка с ръчни металотърсачи и евентуално обискиране, даде пример Димитров и направи сравнение с проверките по летищата.

За училище с 300-1000 ученици това означава значително забавяне на сутрешния поток, пресмята той.

Трябва да има кой да стои на този металдетектор и да прави вторичната проверка, а това изисква наемане на още подготвен персонал, посочи още той.

Един уред сам по себе си не решава проблема, допълни Димитров.

Инвестицията само за уреда възлиза на стойност от 10 000 лева нагоре, показва проучване, което той сам прави. Пълноценното осигуряване на процеса по обезопасяване - рамка, допълнителни устройства, обучен персонал, може да излезе много по-скъпо, смята той.

Според него е възможно да се провокира и недоволство, родителите едва ли биха приели редовни обиски и щателни проверки на децата в ежедневен режим.

За щастие в училището, което управлява, не се е стигало до инциденти. Единични са случаите на хванати деца с остри предмети, но намеренията им са били по-скоро да се похвалят, разказа той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!