Директор сбъдна мечтата си в „Стани богат“

Бивш директор на Езикова гимназия „Гео Милев“ в Добрич успя да седне в стола на богатството от трети опит. Преди това Милена Иванова е била провалена от бързия си пръст през 2002 и 2007 година, когато е останала само на 0.40 секунди от верни отговори на въпроси между 5000 и 10 000 лева.

Милена обаче изрази задоволство, че най-после е сбъднала мечтата си да участва в „Стани богат“, а предвид нейната обща култура и знания за зрителите не бе изненада, че отговаряше бързо и точно на въпросите.

Веднъж играчът получи и помощ от Ники Кънчев, който припомни, че Кимия Ализаде е спечелила бронзов медал за България в таекуондо на Олимпиадата в Париж през 2024 година.

Впоследствие добричлийката заключи сумата от 3000 лева, а за нея бе попитана: Кой европейски град е разположен върху 14 острова, свързани с 57 моста?, с опции Амстердам, Венеция, Стокхолм и Копенхаген.

Милена поиска „50:50“, но след като компютърът остави първите две възможности, тя не бе сигурна на коя от тях да заложи.

Участничката се обади по телефона на своята приятелка Златина Петева и зам.-директорът правилно я насочи към шведската столица.

Всичко за Милена прикючи при въпроса за 5000 лева: Какъв символ е поставян на кориците и илюстрациите на книгите на Ръдиард Киплинг? - Петолъчка, Свастика, Розета и Символ на американския долар.

Иванова маркира третата опция, но верният отговор бе свързан със Свастика, което означаваше, че е спечелила 3000 лева от телевизионната игра по бТВ.

