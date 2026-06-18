Директорът на МБАЛ – Силистра предупреди за възможен финансов колапс

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Предупреждение за възможен финансов колапс на МБАЛ – Силистра при евентуална политическа смяна на ръководството отправи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васил Славов, предаде БНР.

Изявлението му е в отговор на позиция на народния представител Слави Василев, според когото в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на институциите.

Преди около три месеца председателят на Съвета на директорите на лечебното заведение Росен Димитров подаде сигнал до Министерството на здравеопазването с искане за пълна финансова ревизия. В него се съдържат твърдения за липса на прозрачност в управлението, ограничен достъп до информация, решения, вземани без знанието на Съвета на директорите, забавени плащания към доставчици и съмнения за конфликт на интереси при назначения, пише novini.bg.

По темата народният представител от Силистра Слави Василев заяви, че в болницата са натрупани проблеми, които изискват намеса на държавата:

"Очевидно там също има наслояване на проблеми и тези проблеми минават през това да се сменят определени хора, които в момента са на ръководни позиции в рамките на болницата", каза той.

На последвалата пресконференция изпълнителният директор на МБАЛ – Силистра д-р Васил Славов заяви, че извършените проверки по подадените сигнали не са установили нарушения и определи обвиненията като неоснователни.

На журналистите не беше предоставен одитният доклад и заключенията от проверката, но д-р Славов коментира възможните последици от евентуална смяна на ръководството:

"Вече доста хора се свързаха с мен, които ще си прекратят трудовите договори. До три месеца болницата ще влезе в пълен финансов колапс, тъй като тя ще изпадне в тотална неплатежоспособност", обяви Славов.

На запитване до Министерството на здравеопазването за резултатите от проверката по сигналите, както и за актуалното финансово състояние на МБАЛ – Силистра към този момент официален отговор от ведомството все още няма.

Редактор "Екип на Петел",

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