Директорът на МВР-Разград: Полицейската работа не е като по филмите

Стопкадър Ютуб, East Cast

Обществото често има нереалистични очаквания към работата на органите на реда, изградени под влиянието на киното и телевизията. Това разказа директорът на Областната дирекция на МВР - Разград Петър Ванев в гостуването си в подкаста East Cast.

Петър Ванев е русенец и дългогодишен служител, преминал през редица структури на полицията, включително криминалния контингент, сподели открито за предизвикателствата на професията, новите форми на престъпност и ключовата роля на семейството.Според Ванев реалността драстично се разминава с представата, че тежките криминални случаи се решават за броени минути. Процесът на разкриване изисква комплексна екипна работа, пише dunavmost.com.

„Имало е случаи, когато са ме питали защо не правите като Хорейшо – той влиза, оглежда се и казва кой е човекът. И това става в рамките на 30 минути епизод. Не се получава така“, споделя директорът на МВР - Разград. Той обяснява, че за да се съхрани психически, един полицай трябва да изгради емоционална устойчивост, която метафорично нарича „тефлонов тиган“ – способността проблемите да не се „залепват“ трайно в съзнанието, за да може служителят да продължи да изпълнява ефективно дълга си.

С навлизането на дигиталната ера профилът на престъпленията се е променил значително. Ванев отбелязва, че престъпният контингент се адаптира изключително бързо към всяка нова технологична възможност, включително криптовалутите и интернет пространството.

„Всякакви технологични иновации, които могат да бъдат използвани за извършване на престъпление, те ги научават. Дори и производителят да не знае, че могат да бъдат използвани“, предупреждава той. Същевременно полицията също модернизира своите методи. Изкуственият интелект се очертава като мощен инструмент, който в бъдеще може да съкрати драстично времето за анализ на огромни масиви от данни.

Социалните мрежи също играят двойна роля. От една страна, те създават нереалистични очаквания за мигновена реакция на институциите, когато гражданите публикуват снимки на нарушения във Facebook, вместо да подадат официален сигнал. От друга страна, групите в социалните мрежи са ценен източник на информация за полицията, която често се самосезира от онлайн публикации.

Извън униформата Петър Ванев е отдаден баща на две деца и съпруг. Именно през призмата на родителството той вижда едни от най-големите проблеми в съвременното общество. Според него най-сериозните заплахи за младите хора днес са леснодостъпните наркотици и липсата на контрол в интернет.

Той е категоричен, че основата на превенцията не е в институциите, а в дома. Липсата на комуникация между родители и деца често води до фатални грешки.

„Симптомите за употреба на наркотици, дори и най-леките, са видими. И ако ти обръщаш внимание на своето дете, ще забележиш промяната. Ако родителите комуникират по-често, общуват, а не хвърлят телефона с думите „занимавай се там“, нещата биха били различни“, подчертава Ванев.

Запитан каква е цената на дългогодишната кариера в една от най-напрегнатите системи, директорът на ОДМВР - Разград е откровен, че тя се плаща с личното време. „Единствените хора, които ще помнят колко много си работил, това са децата ти“, заключава той, допълвайки, че най-важното решение в живота му е било именно да стане баща.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!