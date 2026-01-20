Директорът на НП "Рила" е катастрофирал в нетрезво състояние

Булфото

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов е катастрофирал след шофиране в нетрезво състояние, казаха пред БНР от прокуратурата в Кюстендил.

Инцидентът е станал около 18:30 часа снощи в село Боровец, община Кочериново. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията информират, че 48-годишен водач на лек автомобил "Тойота" се е блъснал в сградата на гробищния парк на село Боровец, общ. Кочериново. При обслужването на произшествието от служители на РУ Рила на водача са направени тестове с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите са положителни – 2.31 промила алкохол в издишания въздух и наличие на канабис.

Пострадалият водач е настанен в благоевградска болница, взета му е и кръв за анализ.

От Районна прокуратура-Кюстендил тази сутрин потвърдиха, че катастрофиралият водач в с. Боровец е директорът на НП "Рила"

