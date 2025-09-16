реклама

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

16.09.2025 / 11:04 0

Булфото

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи той пред Нова телевизия. 

От вторник започва административната процедура по смяната на директорите. Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев. 

Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.

Припомняме, че и в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

 

