Директорът на полицията в Пазарджик е отстранен

Снимка: ОДМВР - Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен и е назначена проверка.

Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София, предава БНР.

За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветници, след които "ДПС-Ново начало" излезе като първа политическа сила, а ГЕРБ - шеста и управляващото мнозинство се разтресе, съобщи първо Бойко Борисов.

"Доколкото разбрах от Митов, директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.

