Директорът на полицията в Пазарджик е отстранен

17.10.2025 / 12:44 1

Снимка: ОДМВР - Пазарджик

Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен и е назначена проверка.

Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София, предава БНР.

За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветници, след които "ДПС-Ново начало" излезе като първа политическа сила, а ГЕРБ - шеста и управляващото мнозинство се разтресе, съобщи първо Бойко Борисов. 

"Доколкото разбрах от Митов, директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.

 

kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 519356 | Одобрение: 96211
Гати мацуната.....Мутра, че дрънка !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

