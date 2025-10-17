Директорът на полицията в Пазарджик е отстранен
Снимка: ОДМВР - Пазарджик
Директорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен и е назначена проверка.
Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София, предава БНР.
За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветници, след които "ДПС-Ново начало" излезе като първа политическа сила, а ГЕРБ - шеста и управляващото мнозинство се разтресе, съобщи първо Бойко Борисов.
"Доколкото разбрах от Митов, директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!