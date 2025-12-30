Директорът на театър "София" Ириней Константинов: Има риск младите хора да бъдат употребени

кадър: Bulgaria ON AIR

Вероятно 2026 ще бъде бурна година. Ще има промени, проблеми. Театърът винаги е актуален, винаги отговаря на времето, в което живее. Нашата работа е да стоим достойно на сцената, да не бъдем аполитични, но да изразяваме политиката си чрез присъствието си на сцената.

Това каза директорът на театър "София" Ириней Константинов в предаването "Денят ON AIR".

Той сподели, че е бил на всички протести, които са се случвали досега.

"Никога няма да се върне онази романтика от 90-те години. Приятно ми е, че се заявяват нови идеи, намерения, че излизат нови хора. Въпросът е след това да не си кажем: "А сега накъде". Ние трябва да знаем защо отиваме, не само да изпълним дълга си и да си кажем, че сме гласували, но да има за кого да извървиш тези 500 метра до секцията", коментира Константинов пред Bulgaria ON AIR.

Според него има риск младите хора да бъдат употребени.

"Сега излязоха и заявиха себе си. Ние не трябва да разчитаме само на младите. Хубаво е да дават тази енергия, но къде и Мойсей, който да поведе. Той трябва да се заяви", смята директорът на театър "София".

"Това е време на страха, на притесненията, на неяснотата. Влиза нова валута. Няма връщане, тя трябва да влезе. Опитаха се да направят разумна кампания. Непрекъснато има изненади. Нищо не е в състояние да ми отнеме надеждата, че в следващите години ще живея по-добре. Това не значи да си купуваме по-хубаво месо, вино. Говоря за това, което е вътре. Ние сме емоционален народ. Онзи ден министърът на културата превел 30 млн., за да могат театрите да си почувстват по-добре. Това са смешни разговори", заяви Константинов.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

