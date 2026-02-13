Директори на водещи театри у нас: Билети няма, залите са препълнени, но парите за премиери не достигат

Пиксабей

За сериозни финансови проблеми алармират директори на водещи театри в страната. Средствата, отпуснати на принципа 1/12-та от бюджета за миналата година, не покриват основни разходи. Настоява се за спешни мерки и изготвяне на национална стратегия в сектора. Позицията беше публикувана в социалните канали и страниците на отделните институции.

Билети няма, театралните зали са препълнени, но парите за премиери не достигат.

"Стана така че неща започнали миналата година, предстоят премиери февруари и няма как да продължи, защото няма средства. Тук да обясня – парите от билети ги връщаме централизирано.", коментира Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия", цитиран от БНТ.

"Притеснени сме за целия сектор. Това наистина е опасно, ние няма да може да реализираме дейност.", посочи Сюзанна Арутюнян-Василевска, директор на Драматичен театър Пловдив.

Очакват спешни действия от тези, които ще поемат управлението на държавата до изборите.

"Правителството служебното може да отпусне средства, има законови начини, проверили сме, за да може да се продължи работата.", каза Пашов.

"Сега е моментът да изискваме стабилна финансова политика, промяна в методиката на разпределение на средствата, защото в противен случай културата не може така да съществува.", категорична е Сюзанна Арутюнян-Василевска.

Тодор Дърлянов, актьор: "Ние нямаме право да излезе и да покажем каквото и да е огорчение, защото носим чест ис и достойнство на всички преди нас."

Настояват и за създаване на работна група с ясен мандат и конкретен срок за изготвяне на предложения за законодателни промени и нова методика за финансиране.

"Нова методика да се направи, която да отчита всички промени, инфлация и другото – строг контрол.", допълни директорът на театър "Българска армия"

Към позицията се присъединиха и други театри в страната.

