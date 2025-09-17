Директорка за ученика с пистолет: Майка му дойде да иска оръжието, че било скъпо

кадър Нова телевизия

Директорката на спортното училище в Хасково разказа пред Нова телевизия, че някои ученици изобщо не са чули изстрелът, който деветокласник произвел през прозореца на класната стая. Самата тя научила от съученичка на момчето. „Дойде и ми каза: „Госпожо, Альоша има пистолет”, разказа Силвия Тенчева.

Тя описа момчето като тихо, кротко и обичащо футбола. Директорката разказа също, че след инцидента, майката на ученика дошла да иска немерения в раницата му пистолет.

„Дойде, застана на „Ф” пред мен и ми каза да ѝ върна пистолета, че струва много”, сподели Тенчева.

Тя допълни, че в училището има пазач, който е бивш боксьор, а също двама дежурни треньори, които следят за реда. След случая с внесения газов пистолет обаче в училището ще бъде поставен и металдетектор на входа.

