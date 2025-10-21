Директорката на училището, в което тази сутрин дете беше намушкано с нож: Станало е на шега

кадри: бТВ

Директорката на 94. СУ „Димитър Страшимиров“, в което тази сутрин 12-годишно дете беше намушкано с нож, коментира пред бТВ, че не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства.

По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на “шега”. Тя посочи, че ножовете и острите предмети са забранени в училището.

Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов", то е адекватно, коментира директорката. От лечебното заведение заявиха, че детето е с повърхностна рана, без опасност за живота. Прието е в детската травматология, все още не е ясно дали ще го хоспитализира.

И двете семейства са уведомени и са в училището.

Осмокласникът, извършил е нападението, е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи в оглеждането му полагат баба му и дядо му.

От МВР съобщиха, че 15-годишният младеж е задържан от СДВР, ножът е открит у него. Момчето няма противообществени прояви.

