Някои от песните му, като Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' се превръщат в химни както на движението за граждански права, така и на антивоенното движение.

Диск на Боб Дилън беше продаден за рекордната сума от 1.77 милиона долара на търг в Лондон.

Единственото копие на диска с песента Blowin' In The Wind, записан от певеца и автор на песни през 2021 г., намери новия си собственик на събитието, организирано от аукционна къща Christie's, предава Ройтерс, цитирани от profit.bg.

Сумата надхвърли предварителната оценка, която възлизаше на между 752 000 и 1.2 милиона долара.

Дискът с първия студиен запис на фолклорната класика на Дилън от 1962 г. е записан в аудио формат Ionic Original.

Според продуцента Ти Боун Бърнет III, дисковете в новия формат предоставят звук на сушателите с по-добро качество, отколкото тези на цифров носител, CD или винил. Това е първият пробив в аналоговото възпроизвеждане на звук от над 70 години.

Дискът е с гравирани подписи на Боб Дилън, Ти Боун Бърнет III и мастеринг инженера Джеф Пауъл. Той е поставен в изработена по поръчка специална кутия-чекмедже от орех и бял дъб.

Търгът беше организиран от Christie's два дни преди 60-годишнината от записването на оригиналното парче.

Говори се, че носителят на "Грами" и Нобелова награда е написал песента само за 10 минути в кафене в Гринуич Вилидж, Ню Йорк. Парчето е включено в албума The Freewheelin на Дилън от 1963 г.

Боб Дилън е американската фигура, оказала най-голямо влияние в поп музиката. Голяма част от най-популярните му произведения са създадени през 60-те години на 20 век, когато той се превръща в една от знаковите фигури на общественото недоволство в Съединените щати.

