Дисквалифицираха Владимир Зографски в пресявките в Енгелберг

Снимка: Ailura, Уикипедия

Владимир Зографски бе дисквалифициран в квалификациите на състезанието за световната купа по ски скокове в Енгелберг (Швейцария) заради проблеми с екипировката.

Българинът преодоля 135 метра с 56-и стартов номер и временно бе в топ 5, но малко по-късно излезе решение от контрола за дисквалификация заради широчината на ските му, предава БНР.

Така родения в Самоков състезател няма да успее да спечели точки във втори пореден кръг на Световната купа.

Първо място в пресявките зае германецът Алекс Хофман, който записа скок на 138.5 метра за 149.8 точки. Той завърши с една пред лидера в генералното класиране Домен Превц, който по-късно днес ще опита да спечели шесто поредно състезание за Световната купа.

