Диви прасета нахапаха българка в Гърция

Снимка Фейсбук, Инна Ангелова

Българска туристка е била нападната и нахапана от диви прасета по време на посещение на гръцкия остров Атокос. Пострадалата Инна Ангелова разказа за инцидента в публикация във Facebook и предупреди всички почиващи да бъдат изключително внимателни, пише Блиц.

"Моля ви, бъдете внимателни при посещение на остров Атокос! Преди няколко дни бях ухапана от диво прасе на еднодневен круиз от Василики, Левкада. Това са диви животни! Не е безопасно! Ако пътувате с деца е най-добре да останете на корабчето! Ухапването води до хоспитализация и много ваксини, понякога и до фатален край!", написа тя.

Тя публикува и снимки от плуващите прасета на плажа, както и на ръката си.

Редактор "Екип на Петел",

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