Снимка: БНР

Диян Божилов е новият старши треньор на ФК Спартак, съобщи за „Петел” изпълнителният директор Мартин Зафиров.

„Диян ще подпише договор за две години, като целта му през новия сезон е да утвърди отбора във Втора лига.”, допълни Зафиров.

Както е известно, 49-годишният Диян Божилов има лиценз "УЕФА Про". За последно той водеше Добруджа във втория ешелон, като напусна родния си клуб миналия ноември.

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