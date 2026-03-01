Дизайнерката Евгения Борисова от Дубай: Ще се спи в гаража

снимка: Evgeniya Borisova, фейсбук

Българската дизайнерка Евгения Борисова съобщи, че в Дубай за първи път е задействана система за предупреждение за опасност, като хората са получили алармени сигнали на телефоните си и са се евакуирали към подземни паркинги без предварителна информация или ясни инструкции.

"В момента за първи път в Дубай има сигнализация за опасност. Пуснаха Alert на телефоните.

Евакуирахме се към подземни паркинги.

Цял ден нищо и сега "опасност". Никаква информация или подготовка за такъв случай. Хаос и неведение.

Никакви инструкции, само да не се излиза и да се стои далеч от прозорците. Ще се спи в гаража.

Всички българи, които се радват, че техни сънародници са в капан, за мен не са хора.

Всички, които се молят за другите хора, независимо от националността им, благодаря!

Животът е колело и е с начало и край за всяко човешко същество, което се е родило.

Смирението, мили хора, ще ви направи човеци, ако не ще го научите по трудния начин.

Толкова злоба в някои хора, че не знам как не са се отровили от собствената си жлъч и омраза.

Бог да пази всички ни".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!