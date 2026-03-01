Дизайнерката Евгения Борисова от Дубай: Ще се спи в гаража
снимка: Evgeniya Borisova, фейсбук
Българската дизайнерка Евгения Борисова съобщи, че в Дубай за първи път е задействана система за предупреждение за опасност, като хората са получили алармени сигнали на телефоните си и са се евакуирали към подземни паркинги без предварителна информация или ясни инструкции.
"В момента за първи път в Дубай има сигнализация за опасност. Пуснаха Alert на телефоните.
Евакуирахме се към подземни паркинги.
Цял ден нищо и сега "опасност". Никаква информация или подготовка за такъв случай. Хаос и неведение.
Никакви инструкции, само да не се излиза и да се стои далеч от прозорците. Ще се спи в гаража.
Всички българи, които се радват, че техни сънародници са в капан, за мен не са хора.
Всички, които се молят за другите хора, независимо от националността им, благодаря!
Животът е колело и е с начало и край за всяко човешко същество, което се е родило.
Смирението, мили хора, ще ви направи човеци, ако не ще го научите по трудния начин.
Толкова злоба в някои хора, че не знам как не са се отровили от собствената си жлъч и омраза.
Бог да пази всички ни".
