кадър: Петел

Дизел и бензин под 1.50 в края на следващата седмица – такива са очакванията на Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, след като стана ясно, че САЩ и Иран са постигнали мирно споразумение, което трябва да бъде подписано в петък.

"Откакто спряха реалните военни действия в Иран, виждаме едно успокояване на пазара и реално намаление на дизеловото гориво. Беше 1.80, а сега средната цена е между 1.55 и 1.59. Почти навсякъде е под 1.60.

При бензина е малко по-различна ситуацията. Търсенето заради активния почивен сезон е по-високо и намаля едва с 2-3 цента.

Но в последните 72 часа, откакто има по-сериозно развитие на ситуацията, наблюдаваме спад на петрола – вече под 80 долара".

На нашия редови пазар до края на седмицата ще виждаме по-ниски цени, обобщи той в предаването "Преди всички" на Радио Варна.

"А през следващата седмица очаквам цени с още 5-6 цента надолу.

Ако продължи тази ситуация, мисля, че цената ще се задържи около 85 долара и тогава ще виждаме почти навсякъде цени под 1.50 на всякакви горива.

При газта нещата също се успокоиха. Има намаление на колонка с повече от десет цента за последните две седмици.

Не може да кажем, че ще достигнем цените, които бяха миналата година, много скоро, но след септември е абсолютно нормално да виждаме цени под 1.40".

Войните в Украйна и в Близкия изток са довели до обръщането на погледа и към други части на света в търсене на горива, обясни Хаджидимитров.

"Нефт все още има в света достатъчно. В момента се разработва едно от най-големите находища в Нигерия".

Аз съм по-оптимистично настроен относно цените за крайните потребители на нашия пазар, отбеляза още той.

"Много е важно особеният управител да не се бърка в ценообразуването. За да е свободна конкуренцията, не трябва някой отгоре да казва какви да бъдат надценките".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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