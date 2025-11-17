Дизелът поскъпна с 3 стотинки за 2 дни, бензин А95 с 2

Кадър Лукойл

Последният уикенд донесе още едно поскъпване на бензина и дизела в България, малко повече от средно 3 стотинки за дизеловото гориво, и около 2 стотинки на литър за най-масовия бензин А95, показа проверка на „24 часа".

Това обаче трябва да се добави към поскъпването от миналия уикенд и така цените на най-масовите горива у нас вече се изравниха с тези, които имаха миналата година по същото време. През лятото те струваха значително по-евтино.

В обектите на „Лукойл" например 1 литър бензин А95 в момента струва 2,41 лв., но с отстъпката за редовни клиенти може да се купи за 2,36 лв. Изключение правят някои градски бензиностанции на веригата, където по традиция горивата се продават поне с 3 стотинки по-евтино, отколкото на обектите, разположени на възлови места по магистралите, които имат и по-голям оборот.

Още в https://www.24chasa.bg/biznes/article/21726505

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!