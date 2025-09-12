Дизелът става по-евтин

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Можем ли да попаднем в някакъв вид отзвук на това, което се случва с кризата за бензина в Русия. Според шефа на Българска петролна и газова асоциация това категорично няма да се случи. Светослав Бенчев дори обяви, че дизелът у нас е станал по-евтин.

Бенчев припомни, че ние не търгуваме с Русия по множество причини, включително санкционни, включително и чисто търговски. Така че това, което се случва там, общо взето няма как да касае страната ни. Тоест наш продукт според Бенчев не може да отиде до Руската федерация.

Честно да ви кажа, по-притеснително беше това, което се случи преди около две-три седмици в Румъния. Знаете, те имаха проблем с една от основните си рафинери поради замърсяване на една суровия нефт. Това обаче не се усети на нашия пазар, който беше много по-близко и беше много по-важно по отношение на снабдяването с горива в региона, добави Бенчев.

Последният не смята, че България трябва да се притеснява и от новите санкции, които ще бъдат наложени на Русия.

Докато рафинерията работи и произвежда продукт, на пазара в България нищо не може да се случи, тъй като количествата могат да задоволят понякога двойно потреблението примерно на бензина в страната, гарантира експертът.

Цените на горивата са стабилни у нас. Има по отношение на дизела едно скромно поевтиняване от около процент за последния месец. Средна цена 2.40 по данни на независими сайтове. По отношение на бензина нямаме абсолютно никакво движение, добави в „Твоят ден“ Светослав Бенчев.

