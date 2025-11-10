Дизелът у нас поскъпна с до 10 стотинки за 20 дни, шофьор: "усеща се"

Булфото

Лек скок в цените на горивата отчитат бензиностанциите в страната през последните три седмици. На обект в центъра на София бензинът се продава за около 2,39 лв./л, а дизелът – 2,46 лв./л. Само за 20 дни стойността на масовите горива се е повишила с около 10 стотинки, показват средните данни за пазара.

Преди обявяването на американските санкции срещу „Лукойл“ най-ниските цени на бензина бяха около 2,40 лв., а сега горивото струва с около 4 стотинки повече. При дизела увеличението е по-осезаемо – до 10 стотинки на литър.

Хората на колонките признават, че покачването не е драматично, но започва да тежи на бюджета:

„4-5 стотинки, може би. Поносимо е, но вече се замислям за електрическа кола,“ сподели пред бТВ шофьор.

Други търсят начини да компенсират повишението:

„Тук зареждам заради отстъпката за дизела. Иначе се усеща,“ казва клиент на бензиностанцията.

Управители на бензиностанции потвърждават поскъпването и го свързват както с международните котировки, така и с пазарната несигурност около „Лукойл“:

„Масово при дизела има повишение от около 10-11 стотинки. Бензинът е с 4-5 стотинки нагоре,“ обясняват от бранша.

По думите им промяна от 3-5 долара за барел на международните пазари означава около 10 стотинки нагоре на колонката у нас.

