реклама

Дизелова Шкода навъртя 2831 километра с един резервоар

23.10.2025 / 20:54 2

Пиксабей

Дизеловият двигател постепенно изчезва от сцената в Европа. В пика си дизелът представляваше над 50% от продажбите на нови автомобили в началото на предходното десетилетие. До август тази година пазарният му дял сред новите автомобили се е свил до едва 8,3%, според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), пише carmarket.bg.

Една от причините дизелът да умира бавно е, че автомобилните производители систематично се отказват от този тип двигатели в полза на хибридите, за да отговорят на все по-строгите регулации за емисиите. Въпреки това Skoda запазва любимия си TDI в няколко модела, включително Superb.

Флагманският седан (технически той е лифтбек) дори постави световен рекорд на Гинес, което допълнително доказва, че дизелът остава безспорният шампион по ефективност при пътувания на дълги разстояния.

Мико Марчик, победителят в Европейския рали шампионат през 2025 г., измина 2831 километра с най-големия автомобил на чешката марка без зареждане. Колата е стандартен Superb, с изключение на гумите с ниско съпротивление и окачването от версията Sportline. Чрез него просветът е снижен с 15 мм за подобрена аеродинамика, но иначе колата не е била модифицирана.

Маршрутът отвежда Марчик от Лодз в Полша през Германия и Париж, след което обратно през Холандия, Белгия и Германия, като разстоянието е изминато със средна скорост от около 80 км/ч.

По време на пробега Superb е показал среден разход от едва 2,61 л/100 км, което е далеч по-добре от официалния му разход от 4,8 л/100 км. По време на шофиране през Франция, попътен вятър е помогнал за постигането на впечатляващите 2,2 л/100 км на участък от 200 километра. Малките 16-инчови джанти на автомобила и относително ниското му тегло от 1590 килограма също са работили в негова полза.

Този конкретен Superb е бил с предно задвижване и седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител, движела се изцяло в еко режим. За да оптимизира маршрута, помощен автомобил се е движел няколко километра напред, предоставяйки му актуализации, които са му помагали да предвижда трафика, да минимизира спирането и да ускорява плавно.

Въпреки че постави рекорд, рали шампионът иска да продължи още повече с „хипермилинга“. Следващата му цел е да измине 3000 километра с един резервоар. Марчик вярва, че това е постижимо, отбелязвайки, че предишното му каране е включвало дълги участъци нагоре и студено нощно шофиране в Германия, където температурите са падали до 1°C. Той също така вярва, че използването на първокласен дизел може да увеличи шансовете му да достигне този етап.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kris (преди 21 минути)
Рейтинг: 522456 | Одобрение: 96911
Тенеке, прав си за баира.....Кашкаеца ми от Широка Лъка до Девин за 20км направи 2.2, но беше баир надолу въпреки завоите....На връщане - 8 на 100.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
robotron2000 (преди 39 минути)
Рейтинг: 51824 | Одобрение: 2039
този тип автомобил ако галиш педала на газта горят около 5 литра на 100 километра. което е 50 на 1000, 100 литра на 2000 километра.. Туй 2.2 ще направи само по баир надолу. Ухилен  кой знае къде са тикнали още един резервоар. 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама