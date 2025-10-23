Дизелова Шкода навъртя 2831 километра с един резервоар

Пиксабей

Дизеловият двигател постепенно изчезва от сцената в Европа. В пика си дизелът представляваше над 50% от продажбите на нови автомобили в началото на предходното десетилетие. До август тази година пазарният му дял сред новите автомобили се е свил до едва 8,3%, според Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA), пише carmarket.bg.

Една от причините дизелът да умира бавно е, че автомобилните производители систематично се отказват от този тип двигатели в полза на хибридите, за да отговорят на все по-строгите регулации за емисиите. Въпреки това Skoda запазва любимия си TDI в няколко модела, включително Superb.

Флагманският седан (технически той е лифтбек) дори постави световен рекорд на Гинес, което допълнително доказва, че дизелът остава безспорният шампион по ефективност при пътувания на дълги разстояния.

Мико Марчик, победителят в Европейския рали шампионат през 2025 г., измина 2831 километра с най-големия автомобил на чешката марка без зареждане. Колата е стандартен Superb, с изключение на гумите с ниско съпротивление и окачването от версията Sportline. Чрез него просветът е снижен с 15 мм за подобрена аеродинамика, но иначе колата не е била модифицирана.

Маршрутът отвежда Марчик от Лодз в Полша през Германия и Париж, след което обратно през Холандия, Белгия и Германия, като разстоянието е изминато със средна скорост от около 80 км/ч.

По време на пробега Superb е показал среден разход от едва 2,61 л/100 км, което е далеч по-добре от официалния му разход от 4,8 л/100 км. По време на шофиране през Франция, попътен вятър е помогнал за постигането на впечатляващите 2,2 л/100 км на участък от 200 километра. Малките 16-инчови джанти на автомобила и относително ниското му тегло от 1590 килограма също са работили в негова полза.

Този конкретен Superb е бил с предно задвижване и седемстепенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител, движела се изцяло в еко режим. За да оптимизира маршрута, помощен автомобил се е движел няколко километра напред, предоставяйки му актуализации, които са му помагали да предвижда трафика, да минимизира спирането и да ускорява плавно.

Въпреки че постави рекорд, рали шампионът иска да продължи още повече с „хипермилинга“. Следващата му цел е да измине 3000 километра с един резервоар. Марчик вярва, че това е постижимо, отбелязвайки, че предишното му каране е включвало дълги участъци нагоре и студено нощно шофиране в Германия, където температурите са падали до 1°C. Той също така вярва, че използването на първокласен дизел може да увеличи шансовете му да достигне този етап.

