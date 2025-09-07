Днес България излиза срещу Грузия в световните квалификации

Кадър : Team Bulgaria

Националният отбор на България гостува на Грузия във втората си среща от световните квалификации.

Началото ще бъде дадено с първия съдийски сигнал на шведа Глен Нюберг в 16:00 часа на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси, предава БНР.

След изиграването на първите двубои нашите и грузинците се намират на последните две места в квалификационната група, като футболисттите на Грузия са на третата позиция заради двата гола, които успяха да отбележат при загубата от Турция с 2:3.

Отборът на Илиан Илиев пък загуби с 0:3 от европейския шампион Испания.

