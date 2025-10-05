Днес Банско празнува

снимка: Svilen Enev, Уикипедия



На днешния 5 октомври Банско отбелязва празника на града и годишнина от своето освобождение. Празничният ден ще започне в храм „Света Троица“, където преди 113 години Пейо Яворов обявява свободата на града пред събралото се в църквата множество.

Света литургия ще отслужи Неврокопският митрополит Серафим, а от 10:30 часа владиката ще отслужи и заупокойна молитва и благодарствен молебен за освобождението на град Банско и Пиринския край от османско робство, съобщиха от Неврокопска епархия.

Празничният ден ще продължи с полагане на венци и цветя на паметници и паметните плочи в града, съобщиха от общинския пресцентър. От 11:00 часа е предвидено възпоменание пред паметника „Банско помни героите“, а от 12:00 ч. ще започне концерт-спектакълът „… И за свободата“ на ансамбъл „Пирин“, със специалното участие на мъжка фолклорна група „Бански старчета“.

По информация на отдел „Справочна“ на БТА 5 октомври се отбелязва като празник на град Банско с решение на Общинския съвет от 1992 година. Датата е свързана с годишнината от освобождението на Банско (1912 г.) от османско иго от четите на Христо Чернопеев, Йонко Вапцаров и Михаил Чаков по време на Балканската война (1912 – 1913 г.). В национално-освободителните борби от това време участва и поетът Пейо Яворов. На 5 октомври в църквата "Света Троица" той обявява свободата на Банско с думите: "Братя българи, хвърляйте фесовете! Вие вече сте свободни!". Празникът се отбелязва по стар стил.

