Днес ОИК във Варна заседава по случая с варненския кмет

Общинската избирателна комисия във Варна ще заседава по три сигнала за прекратяване на правомощията на кмета Благомир Коцев, който беше арестуван на 8 юли и все още е в ареста.



Заседанието на Комисията беше свикано след края на работния ден в петък и предизвика острата политическа реакция на ПП-ДБ. Те обвиниха ГЕРБ, че търсят служебна победа при евентуални нови избори, допълва БНТ. Последва отговор от партията на Бойко Борисов, откъдето заявиха, че техните представители в ОИК няма да подкрепят отстраняването на Коцев. Междувременно от комисията опровергаха твърденията, че заседанието им е свикано незаконно.



Предстои в четвъртък отново да се гледа мярката за неотклонение на Коцев, но този път във Варненския окръжен съд, след като делото беше прехвалено от София във Варна.

