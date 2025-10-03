Днес бе последната му битка в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Днес бе последното му участие в "Игри на волята". Д-р Петров напусна. Той се бори за оцеляване срещу Алекс от Завоевателите, който освен победата завоюва и 50 златни гроша.

Двамата се изправиха един срещу друг, след като останаха последните в битката на номинираните Теодор-Чикагото, д-р Петров, Александър и Дино.

Те премериха сили в четворна битка за спасение. След няколко обрата Чикагото бе първи, а Дино втори и двамата се завърнаха в своите племена.

Д-р Петров, който напусна днес "Игри на волята", е на 39 години от София. По професия и призвание е неврохирург, но в сърцето му се крие душа на приключенец и любител на силните усещания. Той колекционира редки и класически автомобили, които хващат погледите на не един и двама автомобилни маниаци в България.

