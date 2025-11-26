Днес британският министър на финансите ще обяви бюджета

Пиксабей

Днес британският министър на финансите Рейчъл Рийвс ще обяви бюджета на лейбъристкото правителство.

Тя обеща да вземе „справедливите и необходими решения, тъй като се стреми да осигури растеж на икономиката, като същевременно държи публичните финанси под контрол“.

Днес е изключително важен ден за британския политически и икономически живот, защото от бюджета до голяма степен ще зависи доколко стабилно ще остане правителството и икономиката на страната.

В навечерието на събитието Рейчъл Рийвс заяви, че планира увеличаване на минималната работна заплата с 4,1% като част от пакет за повишаване на жизнения стандарт в Обединеното кралство, при залегнало повишаване на данъците в бюджета, който ще засегне „работещите хора“, допълваБНР.

Рийвс потвърди увеличение на минималната работна заплата над инфлацията, с още по-голямо увеличение за по-младите работници, като отбеляза, че иска нископлатените да бъдат „подобаващо възнаградени“.

„Файненшъл таймс“ пише, че идеята на този втори бюджет на министъра на финансите е да запълни фискална дупка, оценена на около 30 милиарда паунда, с поредица от големи увеличения на данъците, наред с някои съкращения на разходите. Тя се надява, че пакетът ще увери финансовите пазари, че тя държи публичните финанси под контрол.

В основата на бюджета ще бъде „скрито“ увеличение на данъка върху доходите, което би могло да доведе до 10 милиарда паунда годишно. Тази цифра е приблизително еквивалентна на допълнителните пари, които Рийвс ще трябва да намери, за да финансира по-високи разходи за социални помощи.

Освен опозицията и много депутати от управляващата Лейбъристка партия са разтревожени от един непопулярен бюджет, защото рейтингът на партията продължава да пада и има много напрежение в нейното ръководство. Смята се, че на карта е заложено дори бъдещето на премиера Киър Стармър.

