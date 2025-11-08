Днес е Архангеловден

снимка: Булфото

Днес църквата почита безплътните небесни сили – Събор на св. Архангел Михаил. Денят е известен още като Архангеловден.

Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака – неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Архангел Гавраил е носителят на Божиите тайни. Архангел Рафаил лекува от недъзи, Уриил просвещава душите ни, Салатиил се застъпва за нас пред Бога, Уехудиил го прославя, а Варахиил ни дарява с Божиите благословии. Ангелите са пазителите на хората, при раждането си всеки от нас получава своя ангел пазител. Хората вярват, че душата не може да напусне тялото ако Свети Рангел, както са преиначили името на Архангел Михаил, не дойде да я прибере.

Легендата разказва, че при подялбата на света на него се е паднало да придружава мъртвите. В осмия ден на ноември нашият народ празнува денят на смъртта. Звучи страшничко, но българите са силен народ и в неговите празници се срещат болка и радост! Народът ни празнува този ден, за да му е по-леко на човек, когато душата му отива при Господ!

На много места в България се прави курбан за светеца. Пекат се и обредни хлябове, които много приличат на тези, които се приготвят при помени и погребения. Най-често се приготвят по два хляба, наричат ги Рангелово блюдо и боговица. Най-възрастният човек в дома го разчупва на кръст и изрича думите „Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди мъж до тавана!“ Сипва отгоре вино от пръстена паница, а домакинята събира с шепи виното и го разпръсква навсякъде в къщата за берекет. Тя също изрича думите „Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач да се роди жито до пояс! Сега с що можахме, а догодина с що искаме! Сега с паница, догодина с бакъра!“

На някои места в България домакинята разчупва обредния хляб и дава на всеки. Къшеят хляб трябва да се поеме с две ръце и да се изрече благослов. Българите са вярвали, че ако умиращият се усмихва, значи Архангел Михаил му е подал златна ябълка.

На този ден празнуват Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Арангел, Райчо, Райна и Рангел.

Българската полиция отбелязва днес, на Архангеловден, професионалния си празник.

Изборът на патрон на полицията се аргументира с факта, че свети архангел Михаил символизира Божието войнство, небесните сили и защитничеството, като проява на мъжество и хуманизъм, присъщи и на обществената дейност на полицията. Така на 21 ноември (8 ноември по нов стил) 1924 г. за първи път е отбелязан патронния празник на цялата полиция в Царството.

