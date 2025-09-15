Днес е Ден на свободните пари

Мая Иванова. Снимка: pixabay

15 септември е Ден на свободните пари. Но това не е празник като такъв, а своеобразен социален експеримент, който стартира през 2011 г., за да популяризира такъв вид финансова дейност, като икономиката на споделеното потребление. Основната цел на Деня е да се култивира у хората правилно отношение към парите, които винаги трябва да работят, като жизнената сила на всяка икономика, а не да се утаяват някъде като мъртва тежест.

Следователно, основното събитие на празника е да раздавате парите си на непознати, където е възможно. Но има правило - човек трябва да даде половината от получената сума на някой друг. Някои участници в действието измислят свои собствени форми на прехвърляне на средства. Например, собствениците на кафенета предлагат на посетителите безплатно кафе и молят да дадат парите за него на непознат. Между другото, ако не сте сигурни, че искате лично да предадете пари на някого, можете да ги оставите на видимо място или да ги преведете онлайн. Освен това няма правила относно размера на преведената сума, всеки избира размера и методите за прехвърляне на средства.

Инициатор на този необичаен празник е Дони Макклъркан, съосновател и един от лидерите на Института за пост-ръст (PGI), международна организация с нестопанска цел, която разработва идеи и програми за икономическо развитие. Той избира датата 15 септември, защото на този ден през 2008 г. един от водещите световни финансови конгломерати, американската инвестиционна банка Lehman Brothers, обявява фалит. Това събитие се превръща в едно от най-шумните в икономическата история на Съединените щати и засегна силно хиляди инвеститори със среден доход. Ето защо, като учредява празника, Макклъркан иска да покаже, че парите са не само средство за натрупване и конкуренция, но и инструмент за обмен и сътрудничество.

Първият Ден на безплатните пари се проведе през 2011 г. и оттогава стана известен в много страни по света, където активисти провеждат различни събития.

