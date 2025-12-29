Днес е Деня на виолончелиста

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година на 29 декември се отбелязва Ден на виолончелото и виолончелиста. Това е неофициален празник за този вид музисканти.

Датата е рожденият ден на изключителния каталунски виолончелист, диригент, композитор и музикален и социален деец Пабло Касалс (1876-1973).

Пабло Касалс, известен още като Пау Касалс, е смятан за един от най-великите виолончелисти на всички времена и първият, който популяризира виолончелото като солов инструмент.

Виолончело (известен още като чѐло) е музикален инструмент от групата на струнно-лъковите инструменти. Появило се е в началото на 16 век. Усъвършенствано е през 17, 18 век от знаменитите майстори в Кремона, Италия.

Строят му е C-G-d-a (до и сол от голяма октава и ре, ла от малка октава). Челото е третият по височина от 4-те лъкови инструменти (цигулка, виола, виолончело и контрабас). Нотира се по нотния ключ фа и заедно с контрабаса спада към групата на басовите струнни инструменти.

Виолончелото се състои от гриф; щок (шип със специален ключ за нагласяне на височината на инструмента); предна и задна дъска; дървено магаре, държащо тежестта на струните; охлюв, в най-горната част; душичка, във вътрешността на инструмента; два ефа (отвори в предната дъска, за да се чува по-ясен и плътен звук); 4 струни – ла, ре, сол, до; струнник с машинки за фино настройване и дървени ключове за грубо настройване, които са част от охлюва.

