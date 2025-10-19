Днес е Денят на капсулата на времето

Мая Иванова. Снимка: pixabay

На 19 октомври се отбелязва уникален празник: Ден на писането на писма до бъдещето – капсули на времето Не е ясно кой или кога е инициирал тази дата, но идеята за изпращане на послание „през годините“ се хареса на мнозина и празникът започна да печели поддръжници.

Не е тайна, че писането на послания до нашите потомци или дори до бъдещото ни аз е добре позната традиция. Много от нас пишеха писма до по-възрастните си аз в училище, за да можем по-късно да отворим тези послания и да разберем за какво сме мечтали и какво сме искали и какво в крайна сметка се е случило в живота. Или например, съществува древната традиция за създаване на „капсули на времето“ – вид послание до бъдещите поколения, заложено в продължение на векове и с много сериозна цел. С тяхна помощ учените и историците са искали да разкажат истории за своето време, постижения и стремежи. Между другото, примери за такива послания датират от древни времена.

Може би тази традиция произхожда от древните египтяни, които са снабдявали фараоните си с всичко необходимо за отвъдния живот, или може би от жителите на древен Шумер, които са поставяли послания за бъдещи владетели в основите на храмове и дворци. Или може би датира от далечното Средновековие, когато царете са крили карти, описващи местоположенията на заровени съкровища в стените на своите замъци.

Капсулите на времето остават популярни и днес и подобни събития обикновено се провеждат на официално ниво, съвпадащи с празник или значима дата за даден град, общност или държава, с участието на държавни служители, обществеността и медиите. Очаква се тези съобщения да бъдат отворени десетилетия, дори стотици години по-късно.

Например, капсулите на времето, положени в Ню Йорк на Световните изложения през 1939 и 1964 г., са предназначени да бъдат отворени чак през 6939 година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!