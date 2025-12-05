Днес е Денят на нинджата

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Сравнително наскоро, сред необичайните празници с национален произход, но популярни в различни страни, се появи нов: Денят на нинджата. Според една теория, той е бил посветен на излизането през 2003 г. на игралния филм „Последният самурай“. Във филма е показана сцена на отряд нинджи, борещ се със самураи. Националният произход на празника е свързан с културен феномен в японската история: „шиноби-но-моно“, по-известен като „нинджуцу“. Буквалният превод на термина е „да се крие, да се прикрива, да се търпи“. Тези, които са усвоили това изкуство, са били наричани шиноби или нинджа.

Въпреки многото популярни народни приказки, историческите сведения за нинджите са оскъдни. Социалният произход на нинджите се разглежда като причината те да се съгласяват да действат тайно, разменяйки службата си за пари без чест и слава.

Първият наречен нинджа е мъж на име Отомоно Сахито, въпреки че историческите доказателства за съществуването му са оскъдни. Смята се, че принц Шотоку, живял от 574 до 622 г. сл. Хр., е наел шпионин нинджа на име Отомоно Сахито.

Титлата нинджа понякога е била приписвана ретроспективно на полулегендарния принц Ямато Такеру от II век.

Едва през 15-ти век шпионите са специално обучавани за целите си. Приблизително по това време се появява думата „шиноби“, която определя и ясно идентифицира нинджа като тайна група агенти. Доказателства за това могат да се видят в исторически документи, които започват да наричат ​​​​невидимите войници „шиноби“ по време на периода Сенгоку. По-късните ръководства относно шпионажа често се основават на китайската военна стратегия, цитирайки произведения като „Изкуството на войната“ от Сун Дзъ.

По време на периода Сенгоку, шиноби са имали няколко роли, включително шпионин (канчо), разузнавач (тейсацу), изненадващ нападател (кишу) и подстрекател (конран). Семействата нинджи са били организирани в по-големи гилдии, всяка със собствени територии. Съществувала е система от рангове. Джонин („висш човек“) е бил най-високият ранг, представляващ групата и наемащ наемници. След него са чунините („среден човек“), помощници на джонините. На дъното са били генините („нисш човек“), полеви агенти, избрани от по-нисшата класа и назначени да изпълняват действителни мисии.

