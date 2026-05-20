Днес е Международен ден на метрологията

Международният ден на метрологията се отбелязва всяка година на 20 май . Датата е избрана в чест на подписването на Конвенцията за метъра през 1875 г. в Париж – фундаменталното споразумение, което поставя началото на глобалната система за измерване .

Цел на деня: Популяризиране на науката за измерванията и нейната роля в ежедневието, иновациите, търговията и индустрията.

Организатори: Честването се организира съвместно от Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) и Международната организация по законова метрология (OIML).

В България: Денят се отбелязва официално с решение на Министерския съвет от 2001 г., като традиционно отговорни институции са Българският институт по метрология (БИМ) и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

На национално ниво Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българският институт по метрология и Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи организират тържествено отбелязване на професионалния празник на метролозите.

Събитието ще се състои на 20 май 2026 г. от 10:30 часа в залата на Централна патентна библиотека на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 50, предава damtn.government.bg.

20 май е Световен ден на метрологията, който отбелязва годишнината от подписването на Конвенцията за метра в Париж през 1875 г. Този договор осигурява основата за международно съгласувана система за измерване, която е в основата на научните открития и иновации, промишленото производство и международната търговия, както и за подобряването на качеството на живот и опазването на глобалната околна среда.

Темата на Световния ден на метрологията през 2026 г. е „Метрология: Изграждане на доверие при разработването на политики“, която подчертава ролята на метрологията в предоставянето на научни доказателства и правни рамки, които политиците могат да използват, за да вземат информирани, прозрачни и приложими решения.

Всеки ден научната и законовата метрология работят ръка за ръка, за да гарантират, че глобалната метрологична система подкрепя защитата на потребителите и честната търговия, като позволява безпроблемното функциониране на пазарите. От осигуряването на точни измервания на енергията и горивата до улесняването на пазарните транзакции, безопасността на транспорта и мониторинга на околната среда, тази договорена рамка позволява измерванията да служат като надеждна основа за решения, които засягат гражданите, пазарите и сътрудничеството между държавите.

По целия свят Националните метрологични институти (НМИ) са в центъра на този процес, като непрекъснато усъвършенстват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване на необходимото ниво на сложност. НМИ участват в сравнения, координирани от Международнотобюро по мерки и теглилки (BIPM) или от Регионалните метрологични организации (RMO), за да гарантират надеждността на тези резултати от измерванията в световен мащаб.

Наред с НМИ, националните органи по законова метрология играят важна роля в изпълнението и прилагането на законово контролирани измервания в съответствие с международно хармонизирани изисквания.

В подкрепа на тази работа Международнатаорганизация по законова метрология (OIML) разработва международни рекомендации, които целят да систематизират и хармонизират изискванията в световен мащаб в много области. OIML също така управлява Системата за сертифициране на OIML (OIML-CS), която улеснява международното приемане и световната търговия с регулирани средства за измерване.

През ноември 2023 г. бе постигнат важен етап, тъй като Генералната конференция на ЮНЕСКО, по време на своята 42-ра сесия, официално призна ежегодното честване на 20 май. Това признание открива нови пътища за популяризиране на метрологията, в съответствие с мисията на ЮНЕСКО за изграждане на по-добър свят чрез наука и образование.

