Мая Иванова.

Днес е Международния ден на тъщата и свекървата. Датата на събитието е уникална за всяка година - през 2025 г. 26 октомври, тъй като той се отбелязва в последната неделя на месец октомври..

Въпреки че празникът няма официален статут, той е доста популярен в много страни. Възникнал през 30-те години на миналия век в Съединените щати като шега (според една версия, като алтернатива на Деня на майката), той впоследствие печели все повече последователи всяка година, включително в други англоезични страни.

Според редица източници, този ден започва да се чества през 1934 г. благодарение на редактора на тексаския вестник Amarillo Globe-News, Джийн Хау, който разказва на изданието си за тази „шега“, правейки паралел с такива уважавани празници като Деня на майката и Деня на бащата.

След като заяви, че свекървата е като втора майка, той отбеляза, че би било честно всички свекърви да имат свой собствен „професионален“ празник. Шегата се разпространи и скоро празникът беше отбелязан с радост не само в Съединените щати, но и в някои латиноамерикански страни, а след това и в Европа.

Денят на свекървата първоначално се е празнувал през пролетта, но по-късно датата му е изместена на четвъртата неделя на октомври. Традиционно, разбира се, той се празнува в семейния кръг.

Междувременно, почитта към свекървите има древна традиция в много страни. Например, племената, населявали днешна Америка, са почитали свекървите си специално и зетят не е имал право да говори с нея, да се приближава до нея или да докосва нещата ѝ без нейно разрешение. Но свекървата, от своя страна, също не е имала право да се намесва в делата на зет си или да му дава съвети.

