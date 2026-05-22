Днес е Международният ден на биологичното разнообразие

снимка: Sze Ning, Уикипедия

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва всяка година на 22 май . Датата е определена от ООН, за да насочи общественото внимание към опазването на видовете и екосистемите .

Празникът е пряко свързан с приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие през 1992 г. (в сила от 1993 г.).

Ето основните акценти за деня:

Цел: Повишаване на информираността относно значението на растенията, животните и микроорганизмите за баланса в природата и човешкото оцеляване.

Значение: Биологичното разнообразие е основа за производството на храна, лекарства и поддържането на чисти въздух и вода.

Официални събития и инициативи в България традиционно се координират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

