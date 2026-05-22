Днес е Международният ден на биологичното разнообразие
снимка: Sze Ning, Уикипедия
Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва всяка година на 22 май. Датата е определена от ООН, за да насочи общественото внимание към опазването на видовете и екосистемите.
Празникът е пряко свързан с приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие през 1992 г. (в сила от 1993 г.).
Ето основните акценти за деня:
Цел: Повишаване на информираността относно значението на растенията, животните и микроорганизмите за баланса в природата и човешкото оцеляване.
Значение: Биологичното разнообразие е основа за производството на храна, лекарства и поддържането на чисти въздух и вода.
Официални събития и инициативи в България традиционно се координират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).
Редактор "Екип на Петел",
