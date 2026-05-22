реклама

Днес е Международният ден на биологичното разнообразие

22.05.2026 / 01:00 0

снимка: Sze Ning, Уикипедия

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва всяка година на 22 май. Датата е определена от ООН, за да насочи общественото внимание към опазването на видовете и екосистемите.

Празникът е пряко свързан с приемането на Конвенцията за биологичното разнообразие през 1992 г. (в сила от 1993 г.). 

Ето основните акценти за деня:

Цел: Повишаване на информираността относно значението на растенията, животните и микроорганизмите за баланса в природата и човешкото оцеляване.

Значение: Биологичното разнообразие е основа за производството на храна, лекарства и поддържането на чисти въздух и вода. 

Официални събития и инициативи в България традиционно се координират от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама