Днес е Празник на град Пазарджик

Празникът на град Пазарджик се чества всяка година на 21 май . Датата съвпада с православния ден на Светите равноапостоли Константин и Елена, които са небесни покровители на града.

Градът отбелязва повода с тържествена програма, която включва:

08:00 ч. – Архиерейска света литургия в храм „Св. св. Константин и Елена“.

10:30 ч. – Литийно шествие от църквата до централния площад „Константин Величков“.

11:00 ч. – Официална церемония по издигане на знамето на Пазарджик и благодарствен водосвет на площад „Константин Величков“.

През целия ден жителите и гостите на града могат да се насладят на концерти с участието на известни български изпълнители и музикални състави.

Пълният празничен афиш и часовете на събитията са публикувани на официалната страница на Община Пазарджик .

Па̀зарджик е град в Южна България, административен център на община Пазарджик и на област Пазарджик.

Намира се на 112 km югоизточно от столицата София, на 37 km западно от Пловдив, на 404 km от Варна и на 288 km от Бургас. Разположен е в западната част на Горнотракийската низина, в Пазарджишко-Пловдивското поле, на двата бряга на река Марица и е вторият най-важен културен и административен център в Южния централен район за планиране на България. Съгласно обявените данни на НСИ, към 31 декември 2022 г. населението е 55 220 жители.

Пазарджик е един от малкото градове в България, който е с изцяло равнинен релеф без никакви повишения в надморската височина, която е със стойност 205 m за цялата територия на населеното място като съвсем леки понижения тя бележи около коритото на р. Марица в южния край на града. Недалеч се намира Бесапарският рид, където са разкрити залежи на варовик. Наблизо, край село Мокрище има много могили от времето на траките, които са изкуствени образувания. Най-близките планински възвишения са на Западни Родопи – около 15 km южно, на Източна Рила – около 30 km югозападно и на Същинска Средна гора – на около 40 km северно от града. Пазарджик е част от морфоструктурата на Горнотракийската низина, представляваща грабеновидна форма, и е с тенденция към потъване – с около 2 mm/годишно. Районът е запълнен с алувиални наслаги от заливните тераси на Марица и нейните притоци.

