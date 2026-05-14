Днес е Празникът на Търговище

снимка: Родолюбец, Уикипедия

На 14 май Търговище чества официално празник на града.

Датата е избрана заради традиционния пролетен панаир в града, който е на няколко века.

Тя се свързва с указ на княз Батенберг за ежегодното провеждане на „търг“ в Ески Джумая, тогавашното име на града, на определена дата, която по сегашния календар е точно 14 май.

През 1880 г. княз Александър Батенберг със свой указ постановява всяка година да се провежда “търг в Ески Джумая” (дн. Търговище), който да започва на 14 май (1 май по стар стил) и да продължава осем дни.

Официалният празник е приет с Решение на Общинския съвет в Търговище от 27 март 2015 г., част от Наредбата за символиката на Община Търговище. Към момента на приемането му градът няма официално утвърден празник в съвременните условия на развитие.

След дългогодишно проучване, анкетиране и обсъждане, е установено, че датата 14 май събира в себе си създадените нагласи и желания сред местната общност. Приемането му за официален празник, освен че отговаря на древната историческа даденост, дава възможност традицията на старото търговско средище да бъде заложена като символна основа и проекция за бъдещите дни на Търговище, един своеобразен мост в развитието на града, свързан с неговия девиз: „Бях, съм, ще бъда“.

През 1984-1986 г. са организирани първите панаирни “Дни на Търговище”, ситуирани около датата 14 май. През 1987 г. започва пълно възстановяване на традициите на панаира. През май 1992 г. е открито първото “Изложение Търговище“ и панаирната седмица трайно се утвърждава в дните около 14 май.

