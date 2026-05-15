Днес е Празникът на град Плевен

кадър: kuchin ster, Уикипедия

Празник ът на град Плевен се отбелязва официално на 15 май . Тази дата е избрана с решение на Общинския съвет през 2001 г. и възстановява традицията на Пролетния плевенски панаир. Честването обикновено включва тържествена сесия на Общинския съвет, концерти, културни събития, инициативата „Нощ в музеите и галериите“ и други разнообразни прояви.

Основни акценти за празника през 2026 година:

Програма: Празничните събития през 2026 г. започват още от началото на май, включвайки фермерски пазар, нощно бягане в парк „Кайлъка“ и инициативата „Нощ в музеите и галериите“.

Тържества: Традиционно се провежда тържествена сесия на Общинския съвет, тържествен ритуал и се удостояват нови почетни граждани.

Важно уточнение: На 10 декември Плевен отбелязва Деня на Освобождението си от турско робство, но официалният празник на града е 15 май.

