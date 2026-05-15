Днес е Празникът на град Плевен
кадър: kuchin ster, Уикипедия
Празникът на град Плевен се отбелязва официално на 15 май. Тази дата е избрана с решение на Общинския съвет през 2001 г. и възстановява традицията на Пролетния плевенски панаир. Честването обикновено включва тържествена сесия на Общинския съвет, концерти, културни събития, инициативата „Нощ в музеите и галериите“ и други разнообразни прояви.
Основни акценти за празника през 2026 година:
Програма: Празничните събития през 2026 г. започват още от началото на май, включвайки фермерски пазар, нощно бягане в парк „Кайлъка“ и инициативата „Нощ в музеите и галериите“.
Тържества: Традиционно се провежда тържествена сесия на Общинския съвет, тържествен ритуал и се удостояват нови почетни граждани.
Важно уточнение: На 10 декември Плевен отбелязва Деня на Освобождението си от турско робство, но официалният празник на града е 15 май.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!