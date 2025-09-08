Днес е Рождество Богородично

Снимка Булфото

На 8 септември православните християни празнуват Рождество Богородично, известно още като Малка Богородица, рождения ден на Дева Мария. На този ден имен ден празнуват хората с имена като Мария и нейните производни (Мариян, Мариана, Марио и др.).

По време на празника:

Жените носят дарове като ризи и кърпи в църквата, които поставят под иконата на Света Богородица.

Жените с име Мария празнуват и на празника Голяма Богородица (15 август).

В народната традиция се приготвя празнична "Богородична" пита, част от която се оставя за добитъка и за дома

