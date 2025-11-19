Днес е Световният ден на тоалетната

Мая Иванова. Снимка: pixabay

На 19 ноември през вече далечната 2002 г. прогресивната световна общност отбеляза за първи път Световния ден на тоалетната. Той беше обявен през 2001 г. по време на международна конференция по въпросите на тоалетните, проведена в Сингапур - с резолюция на ООН (UN Resolution A/67/L.75), Световният ден на тоалетната се отбелязва като официален Международен ден на ООН.

Между другото, мястото на конференцията не беше избрано случайно: Сингапур е известен с безупречната чистота на своите тоалетни.

Днес този ден служи като напомняне на човечеството, че 3,5 милиарда души живеят без достъп до безопасни санитарни условия (което означава, че или нямат тоалетна у дома, или тоалетната им не е оборудвана за безопасно изхвърляне на отпадъци). Една трета от училищата по света нямат тоалетни. 900 милиона ученици не могат да си измият ръцете след използване на тоалетна поради липса на подходящи съоръжения, което води до разпространение на болести.

Световният ден на тоалетната (на английски: World Toilet Day) е кампания за мотивиране на милиони хора по целия свят за решаване на проблеми свързани с канализацията и хигиенни условия.

Липсата на тоалетна в домовете в развиващите се страни е причина за задържане на физиологичните нужди от момичета и жени изпитват страх от изнасилвания и тормоз. Чрез Декларация на хилядолетието на ООН от 2000 г. се работи за повишаване на безопасността и достъпа до тоалетни. През 2015 г. 700 милиона души по целия свят не успяват да получат достъп до канализация.

