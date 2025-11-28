Днес е деня на протест срещу консуматорското общество

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Всяка година в края на ноември хората в много страни по света се въздържат от всякакво пазаруване за един ден, напомняйки си, че прекомерната консумация е опасна социална тенденция.

Денят без пазаруване е традиционният старт на коледните разпродажби по целия свят. На този ден магазините генерират от 20 до 50% от годишните си приходи, а хора умират в тълпи в големите търговски центрове всяка година. Този петък през ноември понякога се нарича, не без нотка сарказъм, „Черен петък “ .Именно на този ден социалните активисти призовават за по-разумен подход към покупките си и протестират срещу консуматорското общество.

Идеята за тази празнична кампания възниква в Америка през 1992 г. Инициативата за въздържане от пазаруване е предложена от канадския рекламен художник Тед Дейв. Той вярва, че причината за финансовата криза не се крие в ликвидността или нерегулираните пазари, а в култура на прекомерно и безсмислено потребление. По-късно тази идея е подкрепена от канадската организация с нестопанска цел Adbusters Media Foundation, която се фокусира върху антиконсуматорството и подобряването на околната среда и обединява творци, писатели, предприемачи, учители и студенти, които се противопоставят на свръхконсумацията, предизвикана от рекламата.

Най-важният аргумент на поддръжниците на кампанията е, че страните с висок жизнен стандарт представляват само 20% от световното население, но въпреки това използват над 80% от всички природни ресурси на планетата. Това не само представлява несправедливо разпределение на богатството на нашата планета, но и причинява прекомерни щети на околната среда.

Условията за участие в промоцията са прости: трябва да анулирате всички покупки в рамките на 24 часа. През 2001 г. кампанията става глобална, като Денят на „Без покупки“ се отбелязва в 55 страни, освен Мексико, Канада и Съединените щати. В момента още 10 страни са се присъединили с подобни кампании.

Правилата за участие в тази кампания са прости: трябва да се въздържате от всякакви покупки в продължение на 24 часа. Активистите провеждат и протести под лозунга „Не купувайте нищо за мир!“, за да повишат обществената осведоменост. Тези протести включват мирни демонстрации в търговски центрове и излъчване на „антирекламни“ видеоклипове, в които се твърди, че средностатистическият американец купува пет пъти повече стоки от мексиканец, десет пъти повече от китаец и тридесет пъти повече от индиец.

