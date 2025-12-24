Днес е деня на ръкавиците

Мая Иванова. Снимка: pixabay

24 декември е уютен и мил християнски празник, като в някои държави е свързан с традиционна зимна дреха - ръкавиците.

Жителите на северните райони са запознати от детството с тях. Първоначално те са били с един пръст, което е доста практично, тъй като помага за по-добро задържане на топлината на ръцете, отколкото ръкавиците, където отделните пръсти са склонни да замръзват по-бързо.

Смята се, че думата „ръкавица“ произлиза от израза „викингска ръкавица“, който може да е заимстван от викингите. Думата ръкавица произлиза от думите ръка и завит, обвит, което означава да обвивам или да защитавам ръката.

Според археологически доказателства, ръкавиците са съществували още през първото хилядолетие сл. Хр., особено в скандинавските страни. Дори тогава те не само са предпазвали от студа, но и са се отличавали с отличителни шарки и цветове.

Между другото, носели са се няколко чифта ръкавици: първо плетени, след това кожени. Ако са били работни, отгоре са се носели платнени, кожени или от конски косми.

Ръкавиците не са били носени само за топлина - те са подчертавали и социалния статус на собственика им. Докато практичните ръкавици са били използвани за работа, красиви ръкавици с шарки и бродерии са били носени по специални поводи. За господата те са били изработени от кадифе, брокат и мароканска кожа, украсени с перли, мъниста, скъпоценни камъни и златна и сребърна бродерия. Традиционните шарки и орнаменти също са имали специално значение.

