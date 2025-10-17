Днес е денят за изкореняване на бедността

Снимка Pixabay

Отбелязва се от 1993 г. по инициатива на бившия генерален секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр и на френската благотворителна организация "АТД - Кар Монд", одобрена с резолюция 47/196 на Общото събрание на ООН от 22 декември 1992 г.

Основната му цел е да осведомява и насърчава хората да предприемат различни действия, с които да бъде изкоренявана бедността и нищета в световен мащаб. Това е много важно за развиващите се страни и онези държави, чиито природни, климатични и политически дадености не създават благоприятни условия за развитие на занаяти, индустрия, туризъм, от които хората да печелят и да си осигурят един добър и обезпечен живот.

17 октомври в историята:

Събития

1448 г. — Започва Косовската битка - сражение между войските на унгарския управител Янош Хуняди и османския султан Мурад II, състояло се на Косово поле.

1483 г. — Папа Сикст IV създава испанска инквизиция, което е начало на преследването на араби и евреи на територията на Испания.

1529 г. — Томас Мор е назначен за лорд-канцлер на Англия.

1707 г. — Състои се сватбата на Мария Барбара Бах и Йохан Себастиан Бах.

1728 г. — Състои се сватбата на немската аристократка Кристиана Шарлота фон Насау-Отвайлер и ландграфа Фридрих Якоб фон Хесен-Хомбург.

1810 г. — Започва Битката при Ловеч.

1831 г. — Английският физик и химик Майкъл Фарадей прави успешно изпитване на динамо и открива електромагнитната индукция.

1879 г. — Основан е АФК Съндърланд.

1902 г. — В Детройт е произведен първият автомобил с марка Кадилак.

1915 г. — Първата световна война: Започва битката при Криволак с участие на войски на Франция и България, която завършва с отстъпление на французите на 21 октомври.

1917 г. — Силно земетресение нанася значителни щети в София.

1918 г. — Съставено е тридесет и седмото правителство на България, начело с Александър Малинов.

1918 г. — Унгария провъзгласява независимост от Австрия.

1919 г. — Открито е метрото на Мадрид — едно от най-бързите и най-интензивни в света.

1919 г. — След края на Първата световна война българската армия напуска Беломорска Тракия, където се установява протекторат на Антантата.

1931 г. — Ал Капоне е осъден на 11 години затвор за укриване на данъци.

1933 г. — Поради нарастващия антисемитизъм Алберт Айнщайн напуска Германия и се установява за постоянно в САЩ.

1939 г. — Състои се премиерата на американския драматичен игрален филм Господин Смит отива във Вашингтон.

1947 г. — 10 000 акра (40 км²) от площта на Националния парк Акадия в САЩ са опустошени от голям пожар, започнал от боровинково мочурище.

1949 г. — България установява дипломатически отношения с ГДР.

1956 г. — Във Великобритания е открита първата в света атомна електроцентрала.

1958 г. — СССР започва строителството на първата си атомна подводница за оборудване с балистични ракети — К-19.

1979 г. — Майка Тереза е наградена с Нобелова награда за мир.

1983 г. — В Пловдив започва провеждането на Международен телевизионен фестивал — Златната ракла.

1988 г. — Състои се премиерата на българския игрален филм "А сега накъде?".

1994 г. — Съставено е осемдесет и първото правителство на България, начело с Ренета Инджова.

1999 г. — В Германия е намерен оригиналът на списъка на Оскар Шиндлер с имената на 1200 спасени от него евреи.

